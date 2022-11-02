СМИ: впервые с начала войны в Украине в страну въехали военные инспекторы США

11:28, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Как пишет NBC News, эти инспекторы, судя по всему, стали одними из первых американских военнослужащих, официально въехавших в Украину после вторжения россии.

Американские военнослужащие в настоящее время находятся в Украине, чтобы помочь отслеживать вооружение и технику на миллиарды долларов, которые Соединенные Штаты отправили с начала российского вторжения, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США и высокопоставленный военный чиновник США.

Об этом пишет NBC News.

США уже проводили аналогичные проверки до войны, но они прекратились после вторжения россии 24 февраля.

«Таких инспекций было несколько», — сказал высокопоставленный представитель министерства обороны, который отказался сообщить подробности о местах проведения инспекций. По словам чиновника, украинцы были «очень прозрачными» и поддерживают проверки.

NBC News не узнали, сколько военнослужащих США находится в Украине для проведения инспекций, сколько инспекций они уже завершили и когда программа возобновилась.

Эти инспекторы в Украине, по-видимому, являются одними из первых военнослужащих США, въехавших в восточноевропейскую страну с начала войны, помимо военной охраны, размещенной у посольства США в Киеве. Пентагон приказал вывести американские войска с Украины 14 февраля — за 10 дней до вторжения — по мере обострения кризиса.

Инспекции проводятся после того, как рф и некоторые республиканцы в Конгрессе заявили, что оружие и военная техника, отправленные в Украину, могли оказаться на черном рынке. В качестве опровержения этих опасений администрация Байдена на прошлой неделе обнародовала план, направленный на более тщательный учет направляемой помощи.

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