СМИ: впервые с начала войны в Украине в страну въехали военные инспекторы США

Американские военнослужащие в настоящее время находятся в Украине, чтобы помочь отслеживать вооружение и технику на миллиарды долларов, которые Соединенные Штаты отправили с начала российского вторжения, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США и высокопоставленный военный чиновник США.
Об этом пишет NBC News.
США уже проводили аналогичные проверки до войны, но они прекратились после вторжения россии 24 февраля.
«Таких инспекций было несколько», — сказал высокопоставленный представитель министерства обороны, который отказался сообщить подробности о местах проведения инспекций. По словам чиновника, украинцы были «очень прозрачными» и поддерживают проверки.
NBC News не узнали, сколько военнослужащих США находится в Украине для проведения инспекций, сколько инспекций они уже завершили и когда программа возобновилась.
Эти инспекторы в Украине, по-видимому, являются одними из первых военнослужащих США, въехавших в восточноевропейскую страну с начала войны, помимо военной охраны, размещенной у посольства США в Киеве. Пентагон приказал вывести американские войска с Украины 14 февраля — за 10 дней до вторжения — по мере обострения кризиса.
Инспекции проводятся после того, как рф и некоторые республиканцы в Конгрессе заявили, что оружие и военная техника, отправленные в Украину, могли оказаться на черном рынке. В качестве опровержения этих опасений администрация Байдена на прошлой неделе обнародовала план, направленный на более тщательный учет направляемой помощи.
Ранее Курсор писал, чтов США прокомментировали сообщения о российских «кинжалах» в Беларуси.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!