«Таких инспекций было несколько», — сказал высокопоставленный представитель министерства обороны, который отказался сообщить подробности о местах проведения инспекций. По словам чиновника, украинцы были «очень прозрачными» и поддерживают проверки.

NBC News не узнали, сколько военнослужащих США находится в Украине для проведения инспекций, сколько инспекций они уже завершили и когда программа возобновилась.

Эти инспекторы в Украине, по-видимому, являются одними из первых военнослужащих США, въехавших в восточноевропейскую страну с начала войны, помимо военной охраны, размещенной у посольства США в Киеве. Пентагон приказал вывести американские войска с Украины 14 февраля — за 10 дней до вторжения — по мере обострения кризиса.

Инспекции проводятся после того, как рф и некоторые республиканцы в Конгрессе заявили, что оружие и военная техника, отправленные в Украину, могли оказаться на черном рынке. В качестве опровержения этих опасений администрация Байдена на прошлой неделе обнародовала план, направленный на более тщательный учет направляемой помощи.

Ранее Курсор писал, чтов США прокомментировали сообщения о российских «кинжалах» в Беларуси.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!