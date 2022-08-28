СМИ: ядерное соглашение с Ираном будет состоять из 4-х этапов и вступит в силу через 165 дней

Журналисты получили информацию о подробностях приближающейся ядерной сделки с Ираном. По их информации, Тегеран и мировые государства уже ведут финальные переговоры.

По информации СМИ, проект соглашения предусматривает четыре дополнительных этапа касаемо прекращения ядерной деятельности иранской стороны и отмены санкций стран Запада в отношении Исламской Республики. Последний этап вступит в силу через 165 дней после подписания соглашения.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В отчете сказано, что эти этапы должны поспособствовать укреплению доверия между сторонами сделки. До подписания какого-либо соглашения они должны завершить сделку, согласно которой Иран в обмен на размораживание иранских активов и первоначальное ослабление санкционного давления освободит западных заключенных.

Первый этап должен вступить в силу в день подписания сделки. Им предусмотрено замораживание иранской стороной своего обогащения урана. В то же время ей позволят сохранить накопленной до этой даты уран.

Длительность второго этапа предусматривает 30 дней, в ходе которых администрация президента США Джо Байдена должна представить соглашение в Конгрессе США для ее одобрения. В рамках третьего этапа, через 60 дней после утверждения конгрессом, Вашингтон уведомит Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своем решении присоединиться к соглашению.

Четвертый и, соответственно, последний этап, предполагает, что после дополнительных 60 дней американская сторона вернеться к сделке. На этой фазе произойдет отмена сторонами дополнительных санкций и прекращение нарушения соглашения 2015 года.

Ранее появилась информация о возможном срыве подписания ядерной сделке.

Также «Курсор» сообщал, что разведка заявила о необходимости готовиться к военной конфронтации с Ираном.