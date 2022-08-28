Возможен срыв подписания ядерной сделки: появилась новая информация

В результате отказа американских властей принять требования иранской стороны, ядерное соглашение может не быть продлено. Сейчас переговоры продолжаются.

США отклонили три требования по ядерной сделке, вставленные Ираном.

По сообщению иранских изданий, американцы отказались от предъявленных иранцами требований подписать ядерное соглашение. Информация была обнародована после того, как просочились части американского ответа, но пока неизвестно, какие именно требования отклонены.

Переговоры между Ираном и западными державами о возможной ядерной сделке продолжаются, Израиль выразил обеспокоенность по этому поводу. Ведутся переговоры между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом США Джо Байденом.

Ранее бывшие высокопоставленные чиновники разведки предупредили, что ядерная сделка угрожает эскалацией с Ираном, поскольку в Ливане имеется 150 000 ракет, нацеленных на Израиль, и это ракеты большой дальности.

Ранее «Курсор» писал, что в разведке заявили о необходимости готовиться к военной конфронтации с Ираном. Высокопоставленные чиновники разведки, вышедшие в отставку, выступили с предупреждением о последствиях ядерного соглашения. «США не смогут помешать Ирану получить ядерную бомбу», — заявили они.

Напомним, наш сайт информировал, что нужен план нападения на Иран: о чем говорил Ганц с помощником Байдена.

Также мы сообщали, что Китай готовится к войне: возможна полная мобилизация в ближайшее время. Подготовка к масштабной войне в Китае шла последние 40 лет, а сейчас правящие элиты только ускоряют подготовку к ней.