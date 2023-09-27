Собака Байдена Коммандер перекусала многих секретных агентов США.

Собака Байдена укусила агента секретной службы США в Белом доме в понедельник вечером». Что наиболее шокирующее в этой новости, так это то, что нападение пса стало «11-м известным инцидентом», когда двухлетняя немецкая овчарка атакует агентов секретной службы.

Как сообщает CNN, в своем заявлении начальник отдела коммуникаций USSS Энтони Гульельми сообщил: «Вчера около 8 часов вечера офицер полиции секретной службы вошел в контакт с домашним животным и был укушен. Офицеру оказал помощь медицинский персонал».

В июле Белый дом заявил, что внедряются «дополнительные протоколы обучения» и что создаются «отведенные места для бега и тренировок» Коммандера. Судя по всему, это не помогло.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года офицер попал в больницу после того, как его атаковал Коммандер. Во время инцидента, произошедшего месяцем ранее, первая леди «не смогла восстановить контроль» над собакой, когда он напал на сотрудника секретной службы.

Бывший агент USSS Джонатан Вакроу назвал резкость Коммандера «серьезной опасностью» для агентов Белого дома. «Хотя это резиденция президента Соединенных Штатов, это также место работы для сотен, тысяч людей, — сказал он. — И на рабочем месте не должно быть опасно. А это то, что по сути происходит с этой собакой. Можно было бы сказать, что это несчастный случай, но сейчас это многочисленные инциденты, это серьезная проблема».

Курсор писал ранее о душераздирающей истории войны в Украине: как семья погибшего солдата ВСУ искала любимую собаку военного.