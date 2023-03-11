Соглашение между Ираном и Саудовской Аравией: стала известна реакция ОАЭ

Соглашение между Ираном и Саудовской Аравией «важно для стабильности на Ближнем Востоке», сказали в ОАЭ.

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бен Заид поприветствовал сегодня в субботу соглашение между региональными заклятыми врагами Саудовской Аравией и Ираном о восстановлении дипломатических отношений. Он назвал это «важным шагом к стабильности и процветанию» в регионе.

В пятницу Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить отношения после многолетней вражды, которая угрожала стабильности и безопасности в Персидском заливе и способствовала разжиганию конфликтов на Ближнем Востоке от Йемена до Сирии.

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