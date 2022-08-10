Сохраняется в воде и почве: ученые раскрыли новые детали о вирусе оспы обезьян

Американские исследователи рассказали, как долго вирус обезьяньей оспы может оставаться стабильным и где может жить.

Случаи заражения вирусом обезьяньей оспы продолжают фиксировать в разных уголках планеты. И несмотря на то, что болезнь менее опасна как коронавирус, она беспокоит медиков. Американские исследователи выяснили, что вирус может оставаться несколько дней стабильным и жить несколько недель в определенных условиях.

Об этом сообщает Newsweek.

Оказалось, что вирус может сохраняться долгое время в воде, почве и охлажденных продуктах. Ученые описывают в отчете обезьянью оспу как «очень стабильную» в окружающей среде и что внутри струпьев (корочка, покрывающая поверхность раны, ожога) он может жить от нескольких месяцев до нескольких лет.

Информации о том, как долго вирус может жить на поверхностях, пока нет. Но согласно исследованию, ученые обнаружили вирус живым спустя 15 дней после того, как дом пациента оставался пустым.

Исследователи сообщают, что пористые материалы, такие как постельное белье и одежда, могут дольше содержать живые вирусы, чем непористые материалы, например, пластик, стекло или металл.

«Курсор» писал ранее, что израильские исследователи рассказали, может ли оспа обезьян вызвать такую же пандемию, как коронавирусная инфекция.

Еще мы писали, что в Европе прогнозируют рост смертей от обезьяньей оспы.