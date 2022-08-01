В Европе прогнозируют рост смертей от обезьяньей оспы

Несмотря на то, что тяжелые осложнения, вызванные обезьяньей оспой, случаются редко в Европе ожидают увеличение смертельных случаев.

В мире продолжает распространяться обезьянья оспа и она вызывает беспокойство у медиков, поскольку уже зафиксированы первые летательные случаи.

Об этом сообщает издание MedicalXpress.

В Европейском офисе Всемирной организации здравоохранения заявили, что смертей, спровоцированных заболеванием, будет больше.

Старший специалист по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ Кэтрин Смолвуд отметила, что в Европе продолжают увеличиваться случаи заражения обезьяньей оспой и ожидается рост летальных исходов. Поэтому нужно принять меры, чтобы как можно быстрее остановить вспышку заболевания.

По ее словам, в большинстве случаев симптомы обезьяньей оспы проходят сами и пациенту не требуется госпитализация.

По данным ВОЗ, с начала мая по всему миру за пределами Африки было обнаружено более 18 000 случаев, причем большинство из них в Европе.

«Курсор» писал ранее, что 30 июля в Испании зафиксировали первую смерть от оспы обезьян. Как отмечают врачи, умерший 41-летний мужчина имел ослабленный иммунитет из-за лимфомы.

Еще мы писали, что губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул приняла решение объявить в штате чрезвычайное положение в связи со вспышкой обезьяньей оспы. Каждый четвертый случай заражения в США приходится на Нью-Йорк.