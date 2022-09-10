Солдат рф рассказал, как их подразделения бежали из Харьковской области и сдавались в плен

Украинские военные вынудили российскую армию отступать из Балаклеи в Луганск, куда они добирались пешком лишь бы спастись.

СБУ удалось перехватить занятный разговор боевика из так называемой «ЛНР», в котором он рассказывает о побеге из Балаклеи (Харьковской области). Судя по всему, оккупанты боятся контрнаступления украинских бойцов.

Об этом пишет «РБК-Украина».

«На чемоданах сидим. Будем отступать, наверное. Бежать. Хорошего здесь мало. 202-й полк под Балаклеей был, ушел в Луганск, половина попала в плен. Пешком пойдем. То из Балаклеи пешком отступали в Луганск», — говорит оккупант.

Помимо того, что боевик так называемой «ЛНР» в разговоре со своей собеседнице жалуется, что россияне из Балаклеи в Луганск бежали пешком (речь идет о расстоянии в сотни километров), он также сообщает о том, что сидит без бронежилета и еще и каске 1945 года.



С этого всего следует сделать выводы, что успешное наступление ВСУ продолжается.

Ранее «Курсор» писал о том, что очередной перехваченный разговор российских солдат свидетельствует, что они подавлены и напуганы наступлением ВСУ, которые пункт за пунктом освобождают захваченные территории Харьковской области.