«Сотрут в порошок»: второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, чем для россии обернется ядерная война

От того, как Украина отразит агрессию рф, зависит, удастся ли избежать Третьей мировой войны.

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что от того, как Украина даст отпор рф*, зависит, пойдет ли путин дальше.

По словам Кучмы, опасность заключается в том, что над постсоветскими республиками, не входящим в НАТО, висит угроза. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Кучма отметил, что, когда гитлер напал на Польшу, никто не понимал, что уже началась мировая война. В зависимости от того, как Украина отразит атаку рф, мы поймем, что либо Третьей мировой войны удалось избежать, либо она уже идет. Если Украина устоит, то рф дальше не пойдет, если проиграет, то «продолжение следует», считает Кучма.

«Но мы устоим», — заключил он, когда отвечал на вопрос, стоит ли мир на пороге Третьей мировой войны.

Кучма также сказал, что если рф расширит географию агрессии, опасность грозит даже не Литве или Польше, а именно постсоветским республикам, не состоящим в НАТО. Он отметил, что рф часто намекает на Молдову и Северный Казахстан. Грузию тоже упоминают в таком контексте.

Кучма добавил, что рф нападает только на тех, кто слабее ее в разы, а еще лучше – слабее на порядок.

Только если рф потеряет наиболее боеспособную часть армии в Украине, она не сможет бросать реальный вызов НАТО.

«В конвенционной войне НАТО сотрет русскую армию в порошок, в ядерной войне россию просто уничтожат», — сказал Кучма.

Он задался вопросом: «Начнет ли путин войну, в которой будет два варианта — проиграть или погибнуть?» И продолжил: «Нормальный человек дал бы только один ответ. Но ведь нормальный…».

Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!