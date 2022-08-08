Союз с россией: стало известно, как могут наказать Турцию

После встречи президента Турции Эрдогана с главой кремля* западные правительства высказали тревогу углублением экономического союза между Турцией и рф. Политики отмечают, что риск вторичных санкций в отношении Турции растет, особенно если это помогает рф избежать санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после 4-часовой встречи путина и Эрдогана за 5 августа Турция стала почти главным адвокатом рф. Это может быть объяснено тем фактом, что лидеры двух стран подтвердили желание довести двусторонний оборот в торговле до 100 миллиардов долларов в год. Как сказал Эрдоган, они согласились увеличить торговлю и усилить экономическое и энергетическое сотрудничество.

Так, они хотят разработать сотрудничество во всех отраслях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство. Президент Турции, кроме того, подтвердил, что он и путин согласились с частичной выплатой российского газа в рублях.

«Мы надеемся, что это принесет финансовые выгоды обеим сторонам», — сказал президент Турции.

Также как минимум пять турецких банков работают над адаптацией к российской платежной системе «mir». Это будет означать возможность для россиян совершать платежи с российскими банковскими картами в Турции.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил Израиль за нанесение ударов в секторе Газа по палестинскому Исламскому джихаду.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!