«Нет оправдания убийству детей»: Эрдоган раскритиковал Израиль за боевые действия в Газе

Критика Эрдогана прозвучала несмотря на недавнее сближение с Израилем после более чем десятилетнего периода напряженных отношений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил Израиль за нанесение ударов в секторе Газа по палестинскому Исламскому джихаду.

«Не может быть оправдания убийству детей, Турция стоит на стороне палестинского народа», — заявил он.

Среди погибших после трехдневных боев есть несколько палестинских детей, хотя Израиль утверждает, что некоторые из них были убиты, когда ракеты «Исламского джихада» не долетели и взорвались в жилых районах Газы.

В своей речи Эроган также подтвердил свою поддержку решения о двух государствах с палестинским государством со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.