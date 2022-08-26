Украина призывает людей во всем мире поддержать петицию «путина под трибунал»

Об этом сообщается на Facebook-странице украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД, в частности, отмечают, что, отдав приказ напасть на Украину, путин совершил преступление агрессии, самое тяжелое из всех преступлений против международного мира, и это «не может и не должно остаться безнаказанным».

«Именно поэтому мы призываем наших международных партнеров поддержать создание Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Мировая общественная поддержка инициативы очень важна. Мы призываем людей по всему миру подписать петицию «Путина под трибунал»«, — говорится в сообщении.

В МИД также напомнили, что в марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые призвал международное сообщество создать такой спецтрибунал. С этого момента идея получила поддержку юридического сообщества и гражданского общества, а также 1,8 миллиона человек, подписавших петицию на Avaaz (глобальная общественная организация, занимающаяся организацией социально-политических кампаний по широкому кругу вопросов, в частности, изменению климата, правам человека, защите животных, коррупции, бедности и конфликтам — прим. ред.).

При этом российские власти требуют от Avaaz удалить данную петицию,

«Avaaz призвал поклонников петиции собрать больше подписей, чтобы достичь отметки в 2 миллиона. Мы присоединяемся к Avaaz и призываем поддержать петицию. Должны доказать российским лидерам, что их преступления не останутся безнаказанными и что позиция мира относительно ответственности за тяжкие преступления, совершенные российскими чиновниками и военными в Украине и против нее, остается жесткой», — говорится в сообщении украинского МИД.

Как сообщал Курсор, накануне президент россии владимир путин подписал указ, предусматривающий увеличение вооруженных сил рф до 2,04 миллиона человек.

Также Курсор информировал о том, что в украинской разведке сделали заявление касаемо начала переломного момента в войне. Утверждается, что оккупанты начали осознавать настоящую «силу» собственной армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!