Спецслужбы россии готовят теракты в странах НАТО — Киев

В украинской разведке считают, что рф осуществляет такие действия с целью подрыва западной военно-технической помощи Украине.

Спецслужбы российской федерации* готовят к передаче экстремистским организациям на территории стран НАТО захваченное в Украине западное оружие для проведения терактов. Об этом со ссылкой на источник в украинской разведке заявил координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк.

Он отметил, что такие действия осуществляются рф в целях подрыва западной военно-технической помощи Украине.

«Россияне готовятся передать западное оружие, которое было захвачено ими в Украине, в частности, в Мариуполе, ряду экстремистских организаций для осуществления ими террористических актов, в том числе на территории стран НАТО», — заявил Данилюк.

По его словам, заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс также заявил об угрозе провокаций со стороны рф, отметив, что россия захватывает в Украине американское оружие.

«(Россия) заинтересована в его попадании в ненадежные руки в целях поддержки собственной дезинформации об отсутствии контроля за вооружением, которое предоставляется Украине Соединенными Штатами», — подытожил Данилюк.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.