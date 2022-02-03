Спецслужбы Турции задержали торговца оружием в Украине

Торговец оружием был задержан в ходе операции турецкой разведки. Задержанный дал показания, согласно которым выяснилось, что откаты от продажи оружия доходили до самых высоких кабинетов в Турции.

Турецкое национальное разведывательное управление MIT задержало торговца оружием на территории Украины, заявил на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайеп Эрдоган проправительственным СМИ.

Похищенный торговец оружием считается одним из немногих, кто мог раскрыть систематические правонарушения со стороны турецкого правительства, потому что он был неотъемлемой частью тайных поставок оружия в зоны боевых действий.

«Наша разведка установила, что этот человек скрывался в Украине, и мы поговорили с президентом Украины Зеленским о том, чтобы его поймать», — сказал Эрдоган.

«Наша разведывательная служба и тесное сотрудничество с украинскими властями сделали этот арест возможным».

В интервью украинскому новостному сайту «Страна» в конце 2020 года Бозкир раскрыл деликатные аспекты тайных поставок оружия Турцией боевикам, действующим в Сирии и Ливии, отметив, что высшие чины в Турции получили свою долю от сделок.

Бозкир, бывший капитан спецподразделения турецких вооруженных сил, сказал, что законно покупал оружие в странах Восточной Европы и отправлял его в Турцию, где турецкая разведка направляла его на поля сражений по всему региону.

Из 50 поставок, переданных группировкам боевиков в Сирии, его последняя перед бегством в Украину в 2015 году якобы была проведена без организационного участия MIT. Груз был перехвачен турецкой полицией.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским джихадистам.

Войска возглавляемой США коалиции, действующей в Сирии, высадились ночью в среду на северо-западе Сирии в поисках разыскиваемых террористов, что привело к столкновениям.

Также известно, что ОАЭ сообщают о перехвате минимум трех вражеских беспилотников.

О этом стало известно сегодня, 3 февраля. В Объединенных Арабских Эмиратах сообщили о том, что беспилотники были обнаружены над населенными районами.

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