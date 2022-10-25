Спикер парламента Турции сказал, когда в Украину придет мир

По словам Мустафы Шентопа, Анкара поддерживает Украину морально и материально с самого начала вооруженного вторжения россии.

Турция надеется, что мир наступит после полного восстановления территориальной целостности Украины. Об этом во время выступления на парламентском саммите Крымской платформы заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, сообщает Лига.

По его словам, полномасштабная война россии* против Украины уже унесла тысячи жизней, а множество городов пострадали.

«Эти потери увеличиваются с каждым днем. Мы еще раз хотим сказать, что никто не выиграет от этой войны. Мы поддерживаем Украину морально и материально с самого начала. Надеемся, что мир наступит после того, как Украина полностью восстановит свою территориальную целостность», — сказал Шентоп.

Он отметил, что Турция рассчитывает на дипломатию, «когда сложатся условия».

«Это не означает компромисса — просто то, что удалось выиграть на поле боя, нужно закрепить дипломатически, и мы готовы предоставлять свое посредничество в этом», — резюмировал спикер турецкого парламента.

Как сообщал Курсор, в министерстве финансов Турции начали защищать экономические отношения с российской федерацией, назвав их «добрососедскими», несмотря на опасения западных стран, что Турция является «лазейкой» рф для обхода санкций. Об этом сообщил министр финансов страны Нуреддин Небати.

По его словам, Турция является страной, которая осторожно ведет себя в международной финансовой системе. И это не та страна, из-за поведения которой может нарушиться эта система.

Курсор писал ранее, что Анкара уже помогла предотвратить глобальный продовольственный кризис, а сейчас может использовать надвигающийся энергетический зимний кризис в Европе, чтобы изменить мировой порядок в своих интересах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!