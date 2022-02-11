Спустя 71 год бельгийский музей возвращает украденную нацистами картину еврейской семье

Потомки Густава и Эммы Майер до сих пор ищут еще 29 произведений искусства после возвращения «Цветов» немецкого художника 1913 года бельгийским музеем.

Спустя 71 год ведущий художественный музей Бельгии вернул картину правнукам еврейской пары, чье имущество было разграблено нацистами после того, как они бежали накануне Второй мировой войны.

Адвокаты семьи обратились в Королевские музеи изящных искусств (Musees royaux des Beaux-Arts) более пяти лет назад, и после церемонии подписания брифинга рабочие сняли картину. На церемонии не присутствовал ни один из девяти правнуков, проживающих за пределами Бельгии.

«Всего семья ищет 30 произведений искусства, — сообщает адвокат семьи Имке Гилен. — Это первое произведение, которое было действительно идентифицировано, потому что, к сожалению, у нас нет изображений пропавших картин».

Согласно отчету, работа с розовыми цветами в синей вазе, написанная немецким художником Ловисом Коринтом в 1913 году, принадлежала Густаву и Эмме Майер, которые бежали из своего дома во Франкфурте в 1938 году в Брюссель, а затем в августе 1939 года отправились в Великобританию.

В то время они не могли забрать вещи, в том числе 30 картин, разграбленных нацистами.

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