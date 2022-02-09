Бразильская звезда подкастов заявил, что в стране должна быть своя нацистская партия

Бразильский подкастер, заявивший в эфире, что в южноамериканской стране должна быть своя нацистская партия, вызвал возмущение, а прокуратура заявила, что ему могут быть предъявлены обвинения.

Бруно Аюб, уволенный после интервью в своем шоу, одном из самых популярных в Бразилии, заявил: «Если кто-то хочет быть антисемитом, я думаю, он имеет на это право».

«Я думаю, что нацистская партия должна быть признана законом», — сказал Бруно Аюб в интервью законодателям для своего шоу Flow Podcast, одного из самых популярных в Бразилии, с 3,6 миллионами подписчиков на YouTube и одним миллионом на Twitch.

Во время программы он сказал, что «у радикальных левых гораздо больше места, чем у радикальных правых, пространство должно быть у обоих», и призвал к созданию нацистской партии.

Многие еврейские ассоциации, учреждения и политические деятели осудили эти заявления.

«Ненавистнические высказывания и защита ненавистнических высказываний имеют ужасные последствия для человечества, и нацизм является величайшим историческим доказательством этого», — заявила Бразильская израильская конфедерация.

«Нет, защита нацизма — это не свобода слова», — говорится в сообщении посольства Германии в Бразилии в Twitter. Защищать нацизм «значит неуважительно относиться к памяти жертв и выживших при этом режиме и игнорировать ужасы, которые он причинил», — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Северная Корея похвасталась испытанием ракет, способных поразить США.

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