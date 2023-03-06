Глава Пентагона высказался о падении Бахмута: как это изменит ход войны

В Бахмуте и его окрестностях продолжаются ожесточенные бои. Но, если войскам рф* таки удастся захватить город, это никак не изменит ход войны и не даст россии преимуществ.
Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает The Guardian.
Глава Пентагона считает, что Бахмут имеет больше символическое значение для Украины, чем оперативное. Кроме того, взятие Бахмута важно и для рф — прежде всего, чтобы продемонстрировать обществу «великие победы».
При этом Остин отказался прогнозировать, будет ли Бахмут вообще захвачен российскими войсками.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте. Однако делать оценки относительно намерений Украины о полном уходе из города еще рано.
Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.
Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.
Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!