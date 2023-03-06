Глава Пентагона высказался о падении Бахмута: как это изменит ход войны

Глава Пентагона считает, что Бахмут имеет больше символическое значение для Украины, чем оперативное. Кроме того, взятие Бахмута важно и для рф — прежде всего, чтобы продемонстрировать обществу «великие победы».

При этом Остин отказался прогнозировать, будет ли Бахмут вообще захвачен российскими войсками.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте. Однако делать оценки относительно намерений Украины о полном уходе из города еще рано.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!