Меню
Все разделы

США атаковали Сирию и задержали высокопоставленного управленца ИГИЛ

07:50, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
флаг сша фото
Фото: Pixabay
Последнее время активно велись поиски остатков террористической организации ИГИЛ.

После недавнего рейда и десантной операции на севере Сирии Центральное командование США повторило попытку и сделали заявления, что американским военным благодаря успешному вертолетному налету на севере Сирии удалось задержать высокопоставленного чиновника “Исламского государства”.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Уточняется, что за решеткой оказался один из лидеров ИГИЛ Мамдух Ибрагим аль-Хаджи Шейх. Также американцы подчеркнули, что в ходе операции никто из мирных жителей не пострадал.

Примечательно, что после проведения прошлого вертолетного рейда на севере Сирии американские военные арестовали Абу Халила Аль-Фадаани, который отвечает за операции и объекты организации «Исламское государство» в Сирии, а также имеет связи со всей сетью организации в Сирии.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Сирии заявили об атаке БПЛА, среди террористов Исламского джихада есть потери.

Также мы сообщали, что 13 сентября сирийские власти подтвердили взрывы, которые прогремели в районе Тартуса. Дамаск обвинил Израиль в ракетной атаке, жертвами которой стали два боевика "Хизбаллы". Еще 6 террористов получили ранения. Тогда СМИ писали, что якобы Израиль нанес удары по Сирии ракетами "земля-земля", в результате которых были уничтожены пусковые установки ракет большой дальности.

Кроме того, Сирия обвинила Израиль в авиаударе по аэропорту в Алеппо. Отмечается, что атака была проведена с целью предотвратить поставку иранского оружия в Сирию и Ливан.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white