США атаковали Сирию и задержали высокопоставленного управленца ИГИЛ

Последнее время активно велись поиски остатков террористической организации ИГИЛ.

После недавнего рейда и десантной операции на севере Сирии Центральное командование США повторило попытку и сделали заявления, что американским военным благодаря успешному вертолетному налету на севере Сирии удалось задержать высокопоставленного чиновника “Исламского государства”.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Уточняется, что за решеткой оказался один из лидеров ИГИЛ Мамдух Ибрагим аль-Хаджи Шейх. Также американцы подчеркнули, что в ходе операции никто из мирных жителей не пострадал.

Примечательно, что после проведения прошлого вертолетного рейда на севере Сирии американские военные арестовали Абу Халила Аль-Фадаани, который отвечает за операции и объекты организации «Исламское государство» в Сирии, а также имеет связи со всей сетью организации в Сирии.