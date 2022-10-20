США подтвердили, что иранские военные были в Крыму и помогали рф

Американская сторона рассказала, как будет бороться с Тегераном и москвой.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил, что США подтвердили присутствие иранских военных на оккупированных территориях Украины, где они помогали армии *рф.

Об этом сообщает AFP.

«По нашей оценке, иранские военнослужащие находились в Крыму и помогали россии в этих операциях», – заявил Кирби на брифинге в четверг, 20 октября.

Утверждается, что иранцы занимались инструктажем и оказыванием технической поддержки для запуска иранских дронов-камикадзе, которые оккупанты активно используют для терроризирования украинцев.

«Тегеран сейчас принимает непосредственное участие «на земле» (в войне в Украине – прим.ред.), а также через предоставление оружия, которое поражает гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине», – рассказал Кирби.

Также координатор добавил, что США будут пользоваться всеми средствами ради разоблачения, сдерживания и противостояния предоставлению Ираном этих боеприпасов против украинского народа. В частности, против Ирана и россии наложат новые санкции в отношении торговли оружием как с москвой, так и тегераном.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!