США готовы применить ядерное оружие: в Пентагоне сделали громкое заявление

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы применить ядерное оружие, если Северная Корея решится на нападение. Об этом сообщает DW.
В ходе визита в Южную Корею на фоне роста ядерной угрозы со стороны Северной Кореи Остин встретился с министром обороны страны Ли Чон Супом. Ранее Сеул добивался больше гарантий от Вашингтона из-за потенциальной угрозы от страны-соседа.
Остин отметил, что США «стремятся использовать весь спектр обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи».
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