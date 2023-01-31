США готовы применить ядерное оружие: в Пентагоне сделали громкое заявление

В США рассказали об ответе на вероятную атаку со стороны Северной Кореи.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы применить ядерное оружие, если Северная Корея решится на нападение. Об этом сообщает DW.

В ходе визита в Южную Корею на фоне роста ядерной угрозы со стороны Северной Кореи Остин встретился с министром обороны страны Ли Чон Супом. Ранее Сеул добивался больше гарантий от Вашингтона из-за потенциальной угрозы от страны-соседа.

Остин отметил, что США «стремятся использовать весь спектр обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи».

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