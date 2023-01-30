США хотят помешать Ирану получить ядерную бомбу — Блинкен

Укрепление совместного американо-израильского фронта против Ирана будет среди тем, которые Энтони Блинкен обсудит в Иерусалиме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рассматриваются все варианты, чтобы предотвратить появление ядерного Ирана, когда он готовился вылететь из Каира в Иерусалим сразу после того, как Израиль якобы атаковал склад боеприпасов в иранском городе Исфахан.

Он рассказал об Иране в интервью новостному агентству Al Arabiya.

Блинкен сказал, что Вашингтон предпочитает дипломатический вариант предотвращения ядерного Ирана и прекращения его агрессии, но что «все варианты доступны на столе, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие».

«Теперь наше внимание сосредоточено на многих вещах, которые произошли с тех пор, включая ужасающие репрессии против иранского народа, когда молодые люди, в частности женщины, отстаивали свои основные права, и очень важные сообщества делают то же самое и жестоко репрессируются режимом. В то же время мы также видим, как Иран поддерживает россию* в ее агрессивной войне против Украины, предоставляя ей беспилотники и, возможно, другие системы вооружений», — сказал Блинкен.

В воскресенье The Wall Street Journal сообщила, что Израиль стоит за атакой беспилотников на оборонный комплекс в Иране, рядом с объектом, задействованным в программе баллистических ракет страны.

Атака произошла на фоне напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной деятельности Тегерана и его поставок оружия, в том числе вооруженных беспилотников и дальнобойных «дронов-смертников», для войны россии в Украине, а также многомесячных антиправительственных демонстраций в дом.

Израиль находится под давлением, чтобы сделать больше, чтобы помочь Украине. Было неясно, была ли атака на склад боеприпасов направлена ​​на задержку ядерной программы Ирана или его производства вооруженных беспилотников или ракет, которые должны были помочь рф в ее войне против Украины.

Укрепление совместного американо-израильского фронта против Ирана будет среди тем, которые Блинкен обсудит в понедельник в Иерусалиме, где он планирует встретиться с Нетаниягу и министром иностранных дел Эли Коэном.

Ожидается также, что рф и ее растущий военный союз с Ираном будут на повестке дня.

Блинкен прибывает на фоне эскалации израильско-палестинской конфронтации и обеспокоенности Вашингтона тем, что планы нового правительства по пересмотру судебной системы нанесут ущерб израильской демократии.

Ранее Курсор писал, что Израиль атаковал военный завод в иранском Исфахане — The Wall Street Journal. Вашингтон и Иерусалим ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Как сообщал Курсор, несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех, свидетельствуют данные западных разведывательных источников.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Также мы писали, что в США отреагировали на масштабный удар по Ирану.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!