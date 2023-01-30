США хотят помешать Ирану получить ядерную бомбу — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рассматриваются все варианты, чтобы предотвратить появление ядерного Ирана, когда он готовился вылететь из Каира в Иерусалим сразу после того, как Израиль якобы атаковал склад боеприпасов в иранском городе Исфахан.
Он рассказал об Иране в интервью новостному агентству Al Arabiya.
Блинкен сказал, что Вашингтон предпочитает дипломатический вариант предотвращения ядерного Ирана и прекращения его агрессии, но что «все варианты доступны на столе, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие».
«Теперь наше внимание сосредоточено на многих вещах, которые произошли с тех пор, включая ужасающие репрессии против иранского народа, когда молодые люди, в частности женщины, отстаивали свои основные права, и очень важные сообщества делают то же самое и жестоко репрессируются режимом. В то же время мы также видим, как Иран поддерживает россию* в ее агрессивной войне против Украины, предоставляя ей беспилотники и, возможно, другие системы вооружений», — сказал Блинкен.
В воскресенье The Wall Street Journal сообщила, что Израиль стоит за атакой беспилотников на оборонный комплекс в Иране, рядом с объектом, задействованным в программе баллистических ракет страны.
Атака произошла на фоне напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной деятельности Тегерана и его поставок оружия, в том числе вооруженных беспилотников и дальнобойных «дронов-смертников», для войны россии в Украине, а также многомесячных антиправительственных демонстраций в дом.
Израиль находится под давлением, чтобы сделать больше, чтобы помочь Украине. Было неясно, была ли атака на склад боеприпасов направлена на задержку ядерной программы Ирана или его производства вооруженных беспилотников или ракет, которые должны были помочь рф в ее войне против Украины.
Укрепление совместного американо-израильского фронта против Ирана будет среди тем, которые Блинкен обсудит в понедельник в Иерусалиме, где он планирует встретиться с Нетаниягу и министром иностранных дел Эли Коэном.
Ожидается также, что рф и ее растущий военный союз с Ираном будут на повестке дня.
Блинкен прибывает на фоне эскалации израильско-палестинской конфронтации и обеспокоенности Вашингтона тем, что планы нового правительства по пересмотру судебной системы нанесут ущерб израильской демократии.
Ранее Курсор писал, что Израиль атаковал военный завод в иранском Исфахане — The Wall Street Journal. Вашингтон и Иерусалим ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.
Как сообщал Курсор, несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех, свидетельствуют данные западных разведывательных источников.
Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.
Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.
Также мы писали, что в США отреагировали на масштабный удар по Ирану.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!