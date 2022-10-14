США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов — СМИ

Отмечается, что сумма объявленных средств и содержание пакета помощи могут меняться в последние минуты.

Новый пакет помощи Украине от США будет включать в себя транспортные средства и боеприпасы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников.

Об этом пакете помощи могут сообщить в ближайшее время, это будет первая объявленная поддержка после массированной ракетной атаки на территорию Украины 10 октября.

Отмечается, что сумма объявленных средств и содержание пакета помощи могут меняться в последние минуты.

Подчеркивается также, что этот перечень сил и средств не должен включать в себя системы ПВО, поскольку его готовили для поддержки украинского контрнаступления.

Отдельно отмечают, что Украина ожидает зенитные системы, которые должны поступить в этом месяце, чтобы отражать российские ракетные удары и иранские беспилотники-камикадзе, которые использует рф*.

Ранее Курсор информировал, что аналитик объяснил, почему армия рф не готова к боевым действиям зимой.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!