США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов — СМИ

Новый пакет помощи Украине от США будет включать в себя транспортные средства и боеприпасы.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников.
Об этом пакете помощи могут сообщить в ближайшее время, это будет первая объявленная поддержка после массированной ракетной атаки на территорию Украины 10 октября.
Отмечается, что сумма объявленных средств и содержание пакета помощи могут меняться в последние минуты.
Подчеркивается также, что этот перечень сил и средств не должен включать в себя системы ПВО, поскольку его готовили для поддержки украинского контрнаступления.
Отдельно отмечают, что Украина ожидает зенитные системы, которые должны поступить в этом месяце, чтобы отражать российские ракетные удары и иранские беспилотники-камикадзе, которые использует рф*.
Ранее Курсор информировал, что аналитик объяснил, почему армия рф не готова к боевым действиям зимой.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!