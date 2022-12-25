США готовятся к «циклону-бомба»

Жители США почти в каждом штате в настоящее время живут в условиях различных погодных предупреждений: в районе Великих озер ожидаются метели, а на восточном побережье ожидаются внезапные заморозки. Даже Флорида и районы на границе с Мексикой сталкиваются с предупреждениями об опасной погоде, в том числе со скоростью ветра до 100 км/ч.

«В северных Скалистых горах и северных равнинах возможны температуры на 22 градуса по Цельсию ниже среднего и опасный для жизни холодный ветер до -46C. Температуры от минусовых до однозначных цифр вероятны на центральных равнинах, Среднем Западе, Великих озерах, в долине Огайо и на Среднем юге», — предупредило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Но проблема не только в холоде. Метеорологи предупреждают об обрушившемся на страну «взрывном циклоне» (циклон-бомба, Bomb Cyclone) — взрывное название не менее разрушительного явления.

«Правильнее его следует называть взрывным циклогенезом, когда центральное давление системы низкого давления резко падает — на 24 миллибара за 24 часа. Эти сильные штормы приносят обильные осадки и очень сильный ветер. Сейчас в США приходит очень холодный арктический воздух, а морозная погода вызывает дополнительные осложнения», — пояснила Кирсти МакКейб, ведущая прогноза погоды британского Sky News.

Она объяснила, что бомбовые циклоны образуются благодаря взаимодействию мощных реактивных потоков теплого и холодного воздуха. Когда две температуры сталкиваются, атмосферное давление быстро падает, как и температура.

Национальная метеорологическая служба сообщила о подобных или худших условиях в ближайшие выходные. Агентство предупредило, что даже в городах и мегаполисах обморожение может представлять серьезную опасность.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, в США уже отменено около 6 000 рейсов на четверг и пятницу, а только в Канаде WestJet отменила более 250 рейсов, которые должны были вылететь в пятницу.

Даже на уровне земли путешествие будет очень опасным, поэтому лучше избегать его любой ценой. В NWS заявили: «Опасный холодный ветер создаст потенциально опасную для жизни путешественников, оказавшихся в затруднительном положении. Если вам предстоит путешествие, приготовьтесь к сильному холоду. В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считанные минуты».

Ранее Курсор писал, что в Израиль вернулись дожди: когда ожидать изменения погоды. В выходные дни температура существенно не изменится. В центре и на севере Негева пройдут дожди, местами грозовые.

Наша редакция сообщала, что в Негеве установили новый радар, который предупредит об угрозах наводнений.