США просили Израиль пересмотреть правила ведения боевых действий ЦАХАЛа — Отчет

Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы Израиль пересмотрел свои «правила ведения боевых действий» во время военных операций в Иудее и Самарии после убийства палестинской американской журналистки Ширин Абу Акле, сообщили Бараку Равиду из Axios три израильских и американских источника, которые были проинформированы о телефонном разговоре.

Давление США на Израиль с целью пересмотра руководящих принципов является необычным, но оно возникает, когда администрация Байдена сталкивается с давлением, требующим сделать больше для обеспечения ответственности за смерть журналистки. Правила ведения боевых действий определяют обстоятельства, при которых израильские солдаты могут вести боевой огонь.

Согласно сообщению, после встречи с семьей погибшей журналистки в Вашингтоне в прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен позвонил министру обороны Бени Ганцу и попросил его как можно скорее опубликовать окончательные выводы израильского военного оперативного расследования смерти журналистки.

Он также попросил пересмотреть правила ведения боевых действий ЦАХАЛом в Иудее и Самарии, заявив, что это будет шагом к привлечению к ответственности по делу Абу-Акле, согласно израильским и американским источникам.

Блинкен сказал Ганцу, что, по его мнению, либо правила ведения боевых действий не соблюдались, либо их необходимо пересмотреть, если израильский солдат застрелил журналистку, когда она была одета в бронежилет с пометкой «пресса», сообщили источники.

Источники добавили, что Ганц сказал Блинкену, что во время военных операций ситуации на местах не всегда бывают черно-белыми.

«Как сказал госсекретарь, мы призываем к ответственности за трагическое убийство палестинской американской журналистки», — заявил представитель Госдепартамента.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что официального запроса США об изменении правил ведения боевых действий не было, и если бы он был, Израиль отклонил бы его.

Ранее Курсор писал, что соглашение Израиля о прекращении огня с «Исламским джихадом» под угрозой. Палестинский исламский джихад считает, что Израиль пытается уклониться от своего обязательства по освобождению двух террористов.

Курсор писал, что Исламский джихад пригрозил возобновить боевые действия: озвучено условие и сроки. В брошюрах для жителей Газы террористическая группировка предупреждает о возобновлении насилия, если их требования не будут выполнены.

Ранее мы писали, что за три дня, сколько длилась военная операция «Рассвет», из казны было потрачено примерно 500 миллионов шекелей.

Перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

Напомним, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада.