СМИ: США тщательно проверит ультраортодоксальное подразделение ЦАХАЛа

Проверка обусловлена опасениями касаемо ненадлежащего поведения членов подразделения по отношению к палестинцам в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В отчете без источника сказано, что посольство США в Израиле попросили подготовить документ по этому вопросу. Также есть информация, что работники посольства опросили израильских и палестинских гражданских лиц, собрали публикации израильских СМИ и отчеты правозащитных групп об инцидентах, связанных с ультраортодоксальным подразделением.

Утверждается, что администрация США может попросить Израиль прокомментировать сообщения о возможных нарушениях со стороны «Нецах Иегуда». Отмечается, что в посольстве США эту информацию не прокомментировали.

По информации журналистов, США обратили внимание на батальон в начале 2022 года после того, как 12 января нашли мертвым 78-летнего американского палестинца, скончавшегося от сердечного приступа после задержания армейскими солдатами в Иудее и Самарии.

В связи с этим ЦАХАЛ начал допрашивать военнослужащих. Чуть позже израильские военные заявили, что уволили двух офицеров и объявили выговор командиру батальона. По их словам, это случилось в результате «морального провала и неверных решений». После представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона ожидает «тщательного уголовного расследования и полной ответственности в этом деле».

«Мы приветствуем получение дополнительной информации об этих усилиях как можно скорее. Мы продолжаем обсуждать этот тревожный инцидент с израильским правительством», – сказал он.

Военная полиция недавно завершила расследовать это дело и решение о дальнейших действиях возлагается на военную прокуратуру.

Ранее «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ обнародовал результаты расследования гибели американо-палестинской журналистки Ширин Абу-Акле.