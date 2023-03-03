США хотят, чтобы Китай отправил Украине помощь для «самообороны»

Кроме того, США «хотели бы, чтобы Китай присоединился к остальному миру в осуждении вторжения.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал в интервью CNN в пятницу, что Вашингтон «хотел бы увидеть, как» Пекин помогает Киеву «в плане их самообороны».

Кроме того, США «хотели бы, чтобы Китай присоединился к остальному миру в осуждении этого вторжения и ничего не делал для того, чтобы помочь рф* продолжать вести эту войну», — подчеркнул Кирби.

Что касается вопроса о том, что Пекин направляет москве смертоносную военную помощь, официальный представитель США повторил, что администрация страны до сих пор не верит, что Пекин «принял решение двигаться вперед».

Отметим также, что министр обороны США Ллойд Остин в четверг назвал Китай «вызовом поколений», а россию — «острой угрозой».

В сообщении о приоритетах Министерства обороны США, которое он направил персоналу Пентагона, Остин указал, что «по мере развития угрозы со стороны [Китая] мы предоставим Тайваню возможности самообороны в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем». Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не будет «втянут» в конфликт в Восточной Европе, и подчеркнул, что он «будет полон решимости» защищать все страны НАТО.

«Мы также должны защищаться и сдерживать угрозы со стороны Ирана, Северной Кореи и глобальных террористических организаций», — предупредил Остин.

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