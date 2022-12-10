США и G7 поддерживают формулу мира Зеленского – посол США в Украине

По словам Бриджит Бринк, решение, как и когда завершится война, будет зависеть от главы украинского государства, а США будут с Киевом «столько, сколько понадобится».

Украина, США и другие партнеры уже приступили к активной работе над тем, чтобы привлечь россию* к ответственности за ее войну в Украине.

Об этом в интервью 24 каналу заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она убеждена, что высшее руководство государства-агрессора обязательно будет наказано, и это вопрос не только справедливости.

«Сейчас абсолютно понятно, кто на стороне мира, а кто на стороне войны. Президент Зеленский говорил о мирном плане, состоящем из 10 пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальный план окончания войны», – сказала Бринк.

Она напомнила, что только в этот понедельник, 5 декабря, россия снова выпустила 70 ракет по украинским городам.

«Сейчас совершенно ясно, что россияне не желают прекращать войну. США поддерживают мир. Тот мир, который был предложен в плане Зеленского», – сказала дипломат.

Бринк подчеркнула, что решение, как и когда завершится война, будет зависеть от Зеленского, а США будут с Украиной «столько, сколько понадобится». При этом если россияне действительно хотят остановить войну, то президент рф владимир путин может сделать это прямо сейчас: он должен отвести свои войска – и война закончится.

«Для нас очень важна поддержка вашего демократически избранного президента и права украинцев на защиту», – добавила посол.

Как сообщал Курсор, накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия в Украине могут стать войной между россией и НАТО.

Также Курсор информировал о том, что 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!