Столтенберг сделал важное заявление относительно войны в Украине

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, боевые действия, происходящие в Украине, могут перерасти в полномасштабную войну между НАТО и россией.

Боевые действия в Украине могут стать войной между россией* и НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Радио Свобода.

«В Украине продолжается ужасная война. Она может стать полномасштабной войной, которая перерастет в большую войну между НАТО и россией. Мы работаем каждый день над тем, чтобы избежать этого», – сказал Столтенберг.

По его словам, «нет сомнения, что полноценная война возможна», при этом важно избежать конфликта, «который привлечет больше стран Европы и станет полноценной войной в Европе».

Как сообщал Курсор, 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

«Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии россии и признала ее государством-террористом. Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО», – рассказал Чернев.

Также Курсор сообщал, что в Украине прокомментировали возможные поставки оружия из Израиля.

Кроме того, Курсор писал о том, что президент российской федерации владимир путин совершил две стратегические ошибки, недооценив мужество украинского народа и единство НАТО. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!