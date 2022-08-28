США и НАТО должны расширить присутствие в Арктике из-за россии — Столтенберг

По словам генсека Североатлантического альянса, москва* находится в процессе открытия баз советской эпохи и размещения там нового современного оружия, такого как гиперзвуковые ракеты.

Ввиду усиления военной активности россии в районе Северного полюса США и НАТО хотят активизировать свои усилия в Арктике.

Об этом в интервью изданию Welt заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что москва находится в процессе открытия баз советской эпохи и размещения там нового современного оружия, такого как гиперзвуковые ракеты. При этом, по словам генсека НАТО, Китай также проявляет «все больший интерес к Арктике».

Издание отмечает, что Арктика включает территории разных стран: США, Дании, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, Швеции и россии.

«В пятницу Вашингтон объявил, что назначит своего первого спецпосланника в Арктике для «продвижения американских интересов и сотрудничества с союзниками и партнерами в Арктике». Сенат США еще должен одобрить соответствующий план», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа находится в самой опасной ситуации со времен Второй мировой войны.

«Мир, в котором урок для путина заключается в том, что он добивается желаемого с помощью военной силы, гораздо опаснее для нас. Если россия выиграет эту войну, она подтвердит, что сила работает, и ее следующей целью могут стать другие соседи Украины», — сказал генсек НАТО.

Также Курсор сообщал о том, что, по словам Столтенберга, вооруженный конфликт Украины и рф можно остановить дипломатическим путем.

Как сказал генсек НАТО, война, скорее всего, закончится в результате переговоров. Для этого НАТО хочет максимально укрепить позиции Украины, чтобы она «оставалась суверенным и независимым европейским государством». Для этого альянс окажет военную и экономическую поддержку и потребует новых антироссийских санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!