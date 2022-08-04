Столтенберг заявил о риске столкновения НАТО с рф из-за войны в Украине

Столтенберг заявил, что в интересах Североатлантического альянса, чтобы президент россии владимир путин не преуспел в своих амбициях в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Европа находится в самой опасной ситуации со времен Второй мировой войны.

«В этом конфликте у НАТО две задачи: поддержать Украину и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и россией*», — сказал он.

«Мир, в котором урок для путина заключается в том, что он добивается желаемого с помощью военной силы, гораздо опаснее для нас. Если россия выиграет эту войну, она подтвердит, что сила работает, и ее следующей целью могут стать другие соседи Украины», — сказал генеральный секретарь НАТО.

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