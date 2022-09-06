США испытают межконтинентальную баллистическую ракету: когда это произойдет

В Пентагоне объявили проведение США испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты, что предусмотрено в рамках операции ядерной обороны страны.

По словам официального представителя Пентагона и бригадного генерала Пэта Райдера, проведение испытательного пуска невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III командования ВВС Global Strike запланировано в среду, 7 сентября.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Райдер подчеркнул, что испытание давно было запланировано и оно будет «обычным». США уведомили об этом россию и другие страны.

«Цель испытания – продемонстрировать готовность ядерных сил США и вселить уверенность в безопасности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания», – добавил он.

Отметим, что это станет второй такой практической операции ядерной обороны США менее чем за месяц. Так, 16 августа, ВВС США осуществили успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III после того, как два раза откладывали испытания, потому что не хотели нагнетать напряженность вокруг Украины и Тайваня.

Ракета несла испытательную боеголовку, которую, если произойдет стратегический конфликт, могут вооружить ядерной боеголовкой. Она пролетела примерно 6760 километров до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в западной части Тихого океана. По словам Райдера, оба запуска планировались задолго до начала испытаний и проводятся одновременно, потому что первый перенесли.

Ранее мы рассказывали, что США в сопровождении ВВС Израиля имитировали бомбардировку Ближнего Востока. Генерал-лейтенант ВВС США Алексус Г. Гринкевич заявил, что его страна и ее союзники могут «быстро ввести подавляющую боевую мощь в регион по требованию». Также военный добавил, что «угрозы США и нашим партнерам не останутся без ответа». Эту миссию провели на фоне напряженности в отношениях с Ираном.

Помимо этого, «Курсор» сообщал, что Байден не поддержал идею признания *россии спонсором терроризма.

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