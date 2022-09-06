США в сопровождении ВВС Израиля имитировали бомбардировку Ближнего Востока

Два дальних американских B-52 пролетели над Ближним Востоком, что предусмотрено имитационными международными учениями по бомбардировке. Это произошло на фоне напряженности в отношениях с Ираном.

На протяжении части миссии стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress сопровождали самолеты ВВС Израиля, а также 16 стран оказали материально-техническую поддержку.

Об этом сообщает издание Jewish News Syndicate.

Самолеты вылетели в воскресенье, 4 сентября, из авиабазы Фэрфорд Королевских ВВС в Глостершире (Англия), где находится единственный европейский аэродром ВВС США для тяжелых бомбардировщиков. Они пролетели над восточным Средиземноморьем, Аравийским полуостровом и Красным морем, а после покинули этот регион.

По словам генерал-лейтенанта ВВС США Алексуса Г. Гринкевича, США и их союзники способны «быстро ввести подавляющую боевую мощь в регион по требованию», а также он добавил, что «угрозы США и нашим партнерам не останутся без ответа». Военный не стал называть конкретных противников, но это произошло на фоне напряженных переговоров касаемо ядерной сделки с Ираном.

Ранее мы рассказывали, что Лапид, находясь возле истребителя F-75, прокомментировал ядерное соглашение с Ираном и заявил, что Израиль будет действовать «против тех, кто стремится причинить нам вред».

Также «Курсор» сообщал, что Байден пообещал Лапиду, что США не будут «связывать руки Израилю» и мешать действовать против Ирана.

Помимо этого, Тегеран потребовал гарантий для возобновления ядерной сделки. В Иране желают, чтобы МАГАТЭ прекратило расследовать незаявленные ядерные объекты.