США могут помочь Украине нанести удар по Крыму: в NYT раскрыли детали

Официальные лица США считают, что помощь украинским операциям в Крыму может быть оправдана.

Несколько анонимных официальных лиц США сообщили The New York Times, что Штатам все больше нравится идея помочь Украине в подготовке удара по оккупированному россией* Крымскому полуострову.

Крымский полуостров, который находился под контролем россии с момента его аннексии в 2014 году, еще больше интегрировался в российскую государственную инфраструктуру после вторжения в Украину в начале 2022 года. Хотя США утверждают, что Крым по-прежнему является частью Украины, они не решались быть слишком вовлечены в крымскую битву.

Однако, по словам официальных лиц, после того, как опасения, что россия применит в ответ тактическое ядерное оружие, рассеялись, США считают, что риск оказания помощи украинским операциям в Крыму может быть оправдан.

В Крыму, расположенном между Черным и Азовским морями, проживает около 2,4 миллиона человек, в том числе около 70 000 российских военнослужащих.

Владимир Зеленский пообещал в августе восстановить украинское правление над аннексированным россией Крымом, что, по его словам, поможет восстановить «мировой закон и порядок».

«С Крыма все началось, Крымом и закончится», — сказал тогда Зеленский в своем обращении.

Американские официальные лица заявили, что обсуждают вопрос об отправке ракетных систем HIMARS и боевых машин Bradley украинским силам, чтобы они могли бороться за контроль над Крымским мостом — важным маршрутом снабжения для военных действий россии.

«Украина могла бы использовать Bradley для переброски войск по основным дорогам, таким как М14, которая соединяет Херсон, Мелитополь и Мариуполь», — сказал Times старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Дж. Джонс. — Любая украинская пехота, продвигающаяся через эти районы, столкнется со значительным огнем с российских позиций, а Bradley обеспечивают полезную огневую мощь и защиту войск».

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