США начнут отслеживать предоставленное Украине оружие: озвучена причина

Соединенные Штаты Америки подготовили план противодействия захвату западных вооружений россией во время войны в Украине.

Государственный департамент выразил опасение, что российские силы могут захватить образцы западного оружия и использовать его для диверсий.

«Россия, вероятно, может использовать это оружие для пропаганды или проведения операций под чужим флагом», — рассказывают в Госдепартаменте.

Предупреждение прозвучало на фоне необоснованных заявлений рф о том, что Украина планирует применить «грязную бомбу» на своей территории, что официальные лица США рассматривают как потенциальный повод для москвы для эскалации войны.

С тех пор как восемь месяцев назад рф начала полномасштабную войну в Украине, США предоставили военную помощь на сумму более 17 миллиардов долларов.

Американские законодатели и официальные лица в Европе, также поставляющие оружие на миллиарды долларов, в последние недели активизировали призывы к усилению надзора.

В заявлении Госдепа говорится, что западные партнеры ускорили поставки вооружений в Украину.

А она, в свою очередь, обязалась вести учет и пытаться сохранить их.

«Как и в любом конфликте, мы сохраняем бдительность по поводу возможности того, что уголовные и негосударственные субъекты могут попытаться незаконно получить оружие в Украине, включая российских военных, во время или после конфликта», – говорится в сообщении.

Поэтому Государственный департамент представляет план противодействия захвату западных вооружений, который является всеобъемлющей программой по:

охране и учету вооружений и боеприпасов в Украине и сопредельных странах при их передаче, хранении и развертывании;

улучшению регионального управления безопасностью;

наращиваниб потенциала сил безопасности, правоохранительных органов и органов пограничного контроля для сдерживания, выявления и пресечения незаконного обращения оружия.

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