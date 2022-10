США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины: подробности

В пятницу, 28 октября, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 275 млн. долларов.

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Лара Селигман.

По ее словам, в новый пакет военной помощи Украине войдут:

BREAKING: DOD announces the latest military aid package for Ukraine, for $275M. Includes additional ammo for HIMARS, Humvees, satellite communications antenna, and more. Full list TK

