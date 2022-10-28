США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины: подробности

В пятницу, 28 октября, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 275 млн. долларов.

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Лара Селигман.

По ее словам, в новый пакет военной помощи Украине войдут:

Как сообщал Курсор, накануне Дня Независимости Украины президент США Джо Байден объявил о предоставлении для Вооруженных Сил Украины помощи в размере $2,98 миллиардов. Эти средства были предназначены для передачи Киеву систем противовоздушной обороны, артиллерийских систем, боеприпасов, беспилотных авиационных комплексом и радаров.

От имени всего населения США Джо Байден поздравил украинцев, которые «вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе». По его словам, день, когда в Украине отмечают День Независимости, не только праздник прошлого, но и подтверждение суверенного и независимого будущего украинского народа.

Также Курсор информировал о том, что ранее в этом месяце Вооруженные Силы Украины получили четыре дополнительных установки HIMARS от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

“4 дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Я благодарю президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина и весь американский народ. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов», – написал Резников в Twitter.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!