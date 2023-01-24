США не готовы к длительной войне с Китаем — WSJ

США оказывают Украине, на которую напала россия, значительную военную помощь. Затянувшийся конфликт показывает, что есть «стратегическая опасность» критического сокращения существующих запасов оружия в Соединенных Штатов. Одна из причин этого — оборонные компании не готовы быстро пополнять оружейные арсеналы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание взяло за основу исследование, которое было опубликовано Сетом Джонсом, старший вице-президент Центра по стратегическим и международным исследованиям в Вашингтоне.

По словам эксперта, в настоящее время военная промышленность США работает в режиме мирного времени. Согласно оценкам высокопоставленных военных и чиновников США, на мнение которых ссылается Джонс, если произойдет потенциальный конфликт с Китаем, то у США будут проблему, потому что у армии могут очень быстро закончиться боеприпасы.

«Потенциальный конфликт с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе будет отличаться от в основном сухопутной войны, происходящей в Украине, но, тем не менее, США потребуется использовать большие объемы оружия», — говорится в статье.

Джонсон считает, что США может потребоваться до двух лет для развертывания масштабного производства оружия, если возникнет необходимость. Аналитик заявил, что правительству США нужно пересмотреть общие потребности в боеприпасах, а также сформировать стратегический запас.

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