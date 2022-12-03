Замгоссекретаря США допускает, что Китай может начать новую войну

По ее словам, США будут поддерживать Тайвань и его способность обороняться.

В Соединенных Штатах Америки считают, что Китай может начать боевые действия против Тайваня и принимают меры, чтобы не допустить еще одного военного конфликта в мире.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, пишет Swissinfo.

По ее словам, китайский правитель способен начать вторжение на территорию Тайваня, поскольку сейчас Си Цзиньпин контролирует страну полностью, поэтому угроза существует. Но США со своей стороны делают все возможное, чтобы это предотвратить. Они призывают Китай отказаться от такого шага, при этом подчеркивая, что в случае конфликта, будут поддерживать Тайвань и его оборонительные действия.

В издании отмечают, что Пекин претендует на Тайвань как на свою территорию и вряд ли откажется от получения контроля над островом.

«Курсор» писал ранее, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, самый высокопоставленный военный офицер страны, заявил, что военное вторжение на Тайвань окажется «очень трудным» для Китайской Народной Республики.

Еще мы писали, что бывший лидер Китая Цзян Цзэминь, пришедший к власти после протестов на площади Тяньаньмэнь, скончался в возрасте 96 лет.