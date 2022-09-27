США не против: Украина может применять западное оружие в захваченных рф областях

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не признают результаты «референдумов», которые россия* провела на захваченных украинских территориях.

На оккупированных украинских территориях россия провела псевдореферендумы, но мировое сообщество не собирается признавать их законность. В США заявили, что Украина имеет полное право обороняться и освобождать свои земли тем или иным способом.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина может использовать западное вооружение в регионах, на которых российская федерация провела «референдумы». США и множество других стран не собираются признавать их законность.

По его словам, западные страны предоставляют ВСУ вооружение, которое было эффективно использовано для деоккупации многих населенных пунктов на северо-востоке и на юге страны.

Блинкен подчеркнул, что проведенные рф псевдореферендумы ничего не меняют для украинских территорий. Украинцы должны продолжить делать то, что необходимо, чтобы освободить свои земли от российских захватчиков, а США будет оказывать им в этом помощь.

«Курсор» писал ранее, что военный эксперт Олег Жданов считает, что через пару лет под юрисдикцию Китая негласно попадет часть российской федерации.

Напомним, что росСМИ озвучили результаты «референдумов» на захваченных территориях Украины.

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