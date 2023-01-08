США обеспокоены отсутствием Иордании на форуме в Негеве

Чиновник утверждает, что администрация Байдена информирует ПА о событиях на форуме и будет продолжать это делать.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента посетовал на ожидаемое отсутствие Иордании на Форуме Негева, собравшемся на этой неделе в Абу-Даби, где Израиль и его арабские союзники собираются собраться, чтобы обсудить совместные проекты в преддверии второго саммита Негева, запланированного на весну в Марокко.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Иордания – единственная арабская страна с полными дипломатическими отношениями с Израилем, которая не будет направлять делегацию в ОАЭ. Там впервые соберутся межведомственные группы, известные как рабочие группы, из США, Израиля, ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Египет, и обсудят совместные региональные проекты в различных областях. Проведение встреч запланировано с воскресенья по вторник.

Журналисты пишут, что Иордания твердо следует своей позиции против присоединения к Негевскому форуму до тех пор, пока палестинцы не будут участвовать вместе с ними. Это привело к тупику, учитывая отказ Палестинской администрации сотрудничать с инициативой.

«За столом пустой стул, потому что у Иордании, очевидно, есть мирное соглашение с Израилем», – сказал высокопоставленный чиновник.

Он добавил, что администрация Байдена также информирует ПА о событиях на форуме в Негеве и будет продолжать это делать, даже несмотря на то, что Рамалла не направляет делегацию. По его словам, рабочие группы будут стремиться продвигать проекты, которые также могут стимулировать палестинскую экономику и улучшать условия жизни палестинцев.

«Вероятно, вы увидите проекты, которые не нацелены конкретно на палестинцев как таковые, а представляют собой более широкие региональные проекты, от которых (палестинцы – прим.ред.) смогут извлечь выгоду», – сказал американский чиновник и добавил, что Негевский форум «не заменяет усилия на израильско-палестинском фронте».

Ранее стало известно, что на границе с Иорданией задержали контрабандистов оружия.

«Курсор» сообщал, что главу МИД Палестинской автономии лишили VIP-пропуска в Израиль.