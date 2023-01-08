Санкции в действии: глава МИД Палестинской автономии лишен VIP-пропуска в Израиль

В воскресенье, 8 января, Израиль отозвал VIP-пропуск министра иностранных дел Палестинской автономии Рияда аль-Малки.

Решение об отзыве всех VIP-пропусков высокопоставленных чиновников ПА сбыло принято Кабинетом министров на прошлой неделе. Санкции введены в ответ на обращение палестинцев в ООН и подачу резолюции с просьбой оценить правовой статус Иудеи и Самарии Международным судом в Гааге.

Сотрудники пограничной службы остановили министра при пересечении границы Иордании и ПА, и конфисковали проездной документ, позволяющий ему ускорить или вообще обойти обычные проверки безопасности в Иудее и Самарии.

«Кабинет безопасности по вопросам безопасности собрался в прошлый четверг и принял решение о ряде мер против Палестинской администрации для продвижения радикального антиизраильского решения в ООН», — заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Он добавил: «Наши ответные шаги включают санкции против высокопоставленных палестинских чиновников, компенсацию террористических средств и замораживание палестинских строительных проектов в зоне C, что противоречит явным обязательствам, которые ПА взяла на себя».

«Мы создали другое правительство с другой политикой, и все это увидят», — добавил Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Кабмин обсудил ответные меры на обращение ПА в Совбез ООН.

Напомним, конференция президентов крупных американских еврейских организаций дала оценку резолюции ООН по Израилю.