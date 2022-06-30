США обвиняют Иран в провале ядерных переговоров: «Никакого прогресса»

Переговоры в Дохе были попыткой возобновить затянувшиеся переговоры при посредничестве Европейского союза о возвращении к соглашению 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

Непрямые переговоры в столице Катара между Ираном и США о возобновлении ядерной сделки 2015 года завершились «без какого-либо прогресса», заявил представитель Госдепартамента в конце среды.

Ранее не было объявлено о сроках последних переговоров, которые проходили в одном из отелей Дохи, а делегацию США возглавлял специальный посланник Роберт Мэлли.

Но в среду вечером представитель Госдепартамента США заявил, что «непрямые переговоры в Дохе завершились».

«Хотя мы очень благодарны ЕС за его усилия, мы разочарованы тем, что Иран в очередной раз не смог позитивно отреагировать на инициативу ЕС, и поэтому никакого прогресса достигнуто не было», — сказал представитель США.

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Редакция нашего портала сообщала, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении. На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета.