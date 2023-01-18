США осудили россию: Использование термина «Холокост» оскорбительно

После резонансного заявления *мид рф в США заявили, что использование сергеем лавровым термина «Холокост» является оскорбительным.

Об этом сообщает Maariv.

Чуть ранее слова российского дипломата резко раскритиковал официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаит. По его словам, любые сравнения между нынешней политической ситуацией в мире и планом окончательного решения Гитлера по уничтожению евреев искажают историческую правду и унижают достоинство как погибших, так и выживших.

Хаит заявил, что следует категорическим образом отвергать подобные продвигаемые тезисы.

«Холокост — это уникальное событие и самый мрачный период в истории человечества. Такие сравнения неприемлемы», ‒ добавил он.

Следует отметить, что в среду, 18 января, министр иностранных дел рф сергей лавров нашел уместным сравнить россиян с евреями, а Запад – с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. Он считает, что в прошлые времена многие страны мобилизовались сперва Наполеоном против Российской империи, а после Гитлером против СССР.

По мнению чиновника, в данный момент США создали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и членов ЕС, ради окончательного решения «российского вопроса». Таким образом он отсылается к окончательному решению «еврейского вопроса» Адольфом Гитлером.

«Курсор» сообщил, что Украина пытается склонить Израиль к отказу от нейтральной позиции в вопросе войны и начать сотрудничество, но она пока что не достигла значительных успехов в этом, как считает министр обороны Украины Алексей Резников.

Помимо этого президент Еврейской конфедерации Украины назвал главные тезисы о войне, прозвучавшие в Давосе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.