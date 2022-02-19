США осудили заявления РФ об «обстрелах» со стороны Украины: все знают, кто агрессор

Об этом говорится в заявлении посольства США в Twitter.

Соединенные Штаты возмущены попытками Кремля устроить военную провокацию и обвинить в этом украинскую армию. По их словам, России это не удастся, так как весь мир уже знает и понимает, кто агрессор и кто нагнетает ситуацию.

Россия сейчас распространяет насильственные действия на территории, которую они контролируют, и пытается обвинить в этом Украину, отмечает посольство.

Мир един в своем осуждении циничных и очевидных всем провокаций России. Мы все знаем, кто агрессор — Россия, — говорится в сообщении.

Также сегодня анонсировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 24 февраля. Но это произойдет при условии, если не будет российского вторжения в Украину.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в СМИ рассказали о готовности российских войск к вторжению в Украину. Примерно 40 или даже 50 процентов войск, который сосредоточены вокруг возле границ Украины, готовы пойти в атаку.

Еще напомним, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину.