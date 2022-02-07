США отложили совместные учения с ЦАХАЛом из-за возможного вторжения РФ в Украину — СМИ

Журналист сообщил, что отмена совместных учений с ЦАХАЛом — больше, чем заявления чиновников Госдепартамента и Белого дома. Это решение может служить свидетельством того, что американцы считают нападение России на Украину реальным.

Совместные учения ЦАХАЛа и армии США отменены. Они должны были состояться через месяц. Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля они не отменены совсем, но переносятся на неопределенный срок. Причина такого решения не указана, однако журналисты предположили, что это может быть связано с возможным военным вторжением РФ В Украину.

Об этом сообщает портал «Детали».

Такого мнения придерживается обозреватель и журналист Нир Двори. Учения должны были называться «Можжевеловая кобра». В их рамках должны были отрабатываться механизмы работы ПВО. Однако сейчас все батареи американских ПВО сейчас развернуты в Европе.

Важно, что учения должны были отработать отражение предполагаемой атаки на Израиль со стороны Ирана. Сообщается, что США должны оказать Израилю поддержку, так как мощности той же системы «Железный купол» не хватит для отражения атаки со стороны Исламской Республики.

Ранее Курсор сообщал, что ЦАХАЛ начал учения в Газе, чтобы проверить готовность Южного командования.

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