США отменили рейсы в Китай: противостояние стран усиливается

США заявили об отмене 26 рейсов китайских авиакомпаний. Рейсы между странами являются давним камнем преткновения между Вашингтоном и Пекином.

Министерство транспорта США объявило об отмене 26 рейсов в Китай в ответ на решение Пекина отменить несколько рейсов американских авиакомпаний, в том числе Delta и American Airlines якобы из-за ограничений по COVID.

Решение Министерства транспорта США коснется 26 рейсов четырех ведущих китайских авиакомпаний — Air China, China Southern, China Eastern и Xiamen и будет действовать с 5 по 28 сентября. 19 рейсов должны были вылететь в Китай из Лос-Анджелеса и семь рейсов — из Нью-Йорка.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне назвал этот шаг «абсолютно безответственным».

По данным минтранса США, 7 августа власти Китая изменили свою политику, так что если количество пассажиров рейсов в Китай, у которых был протестирован и у которых был обнаружен положительный результат на коронавирус, превысит 4% от всех пассажиров — будет отменен один рейс. , а если 8% будут положительными — будут отменены два рейса.

Рейсы между странами являются давним камнем преткновения между Вашингтоном и Пекином, практически с начала эпидемии COVID. В январе Министерство транспорта США заморозило 44 рейса в Китай, когда Китай отменил несколько рейсов в США со своей территории.

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