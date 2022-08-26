Ганц в США: Сотрудничество наших стран меняет правила игры

«Мы все понимаем необходимость сделать так, чтобы у Ирана никогда не было ядерного зонтика», — заявил Ганц во время визита в штаб ВВС США.

Во время своего визита в штаб-квартиру Центрального командования США на базе ВВС МакДилл в Тампе, штат Флорида, министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль и США будут «расширять сотрудничество перед лицом агрессии Ирана»

В четверг Ганц провел осмотр станции дозаправки самолетов на базе вместе с главой Центрального командования США генералом Майклом Куриллой. Это был первый визит министра обороны Израиля в штаб-квартиру ВВС США.

Ганц и Курилла обсудили расширение совместных учений в рамках сотрудничества на суше, на море и в воздухе, а также совместные действия в области кибербезопасности и разведки.

«Я хотел бы поблагодарить генерала Куриллу за приглашение», — сказал Ганц.

«Сотрудничество Израиля с CENTCOM меняет правила игры и усиливает нашу способность поддерживать безопасность, стабильность и мир на Ближнем Востоке, особенно в условиях противостояния с Ираном и его союзниками», — добавил он.

«Мы будем продолжать углублять наше сотрудничество, расширять действия, необходимые для нанесения ударов по иранским террористам и обеспечения того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Мы все понимаем необходимость сделать так, чтобы у Ирана никогда не было ядерного зонтика, под которым он мог бы распространять терроризм и угрожать миру и Ближнему Востоку», — сказал Ганц.

Ранее «Курсор» сообщал, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.

Напомним, редакция писала, что США рассказали, с какой целью бомбили Сирию.