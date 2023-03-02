«США планируют нападение»: в россии выступили с громкими угрозами Америке

На фоне недавней приостановки ядерного договора с Вашингтоном российский военный журнал опубликовал информацию о том, что москва может применить ядерное оружие.

В российском военном журнале «Военная мысль» утверждается, что россия* рассматривает возможность использования имеющегося у нее ядерного оружия против Соединенных Штатов, чтобы защитить себя от «возможной американской агрессии».

В статье утверждается, что Вашингтон опасается потерять господствующее в мире положение, а потому, «видимо», планирует планы, которые навредят москве и «нейтрализуют ее».

В журнале написано, что «российские специалисты разработали план сдерживания, включающий ядерное и неядерное оружие, с учетом новейших военных технологий». Там также отмечается, что россии необходимо доказать, что США не способны «парализовать ракетно-ядерную систему москвы» и не способны отразить «ответный удар».

Около недели назад в своем ежегодном обращении к нации — за три дня до первой годовщины вторжения его армии в Украину — президент поссии владимир путин повторил свои заявления о том, что Запад и прозападное правительство в Киеве ответственны за развязывание войны, которую он до сих пор настаивает называть только «специальной военной операцией».

По его словам, Запад фактически «покорил» Украину и попытался сделать ее «антироссийской», чтобы получить «неограниченную власть». «Они начали войну, и мы используем силу, чтобы положить ей конец», — сказал он.

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