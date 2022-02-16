США планируют усилить свой флот израильскими подлодками

В США считают, что участие израильских подводных лодок в патрулировании Персидского залива может не только усилить американские силы, но и послужить «сдерживающим фактором» для Ирана.

Военно-морские силы США изучают возможность усиления совместных операций на Ближнем Востоке с помощью беспилотных судов израильского производства, сообщил во вторник американский чиновник.

В сообщении не уточняется, кто будет управлять судами, но отмечается, что дополнительное военное участие Израиля в регионе Персидского залива может разозлить Иран на фоне растущей региональной напряженности.

Неназванный чиновник сказал, что американские военные изучают ряд вариантов, включая использование израильских беспилотных судов во время текущих учений в Персидском заливе.

Израиль является участником масштабных военно-морских учений под руководством США, которые посвящены беспилотным морским системам и использованию искусственного интеллекта. Международные морские учения, известные под аббревиатурой IMX, начались в прошлом месяце и должны завершиться в четверг.

ВМС Израиля располагают флотом беспилотных кораблей, которые используются в дополнение к пилотируемым патрульным судам в прибрежных водах Израиля.

В сообщении говорится, что США проявляют интерес к наземным беспилотникам израильского производства, которые могут быть развернуты в тандеме с воздушными и подводными БПЛА.

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