В США заявили, что их подводная лодка не приближалась к российским берегам

Россия обвинила Вашингтон в нарушении международного права и создании угрозы национальной безопасности. Подводная лодка якобы была замечена вблизи Курильских островов рано утром в субботу 12 февраля.

В США опровергли сведения о том, что их подводная лодка якобы подошла к российским границам. В РФ сообщили о том, что лодка была замечена в тот момент, когда флот России проводил учения в Тихом океане.

В минобороны сообщили о том, что фрегат «Маршал Шапошников» заставил американскую подводную лодку покинуть российские воды, где она была замечена. В связи с этим ведомство вызвало атташе по вопросам обороны Штатов.

И вот в минобороны Соединенных Штатов сообщили, что в утверждениях русских «нет никакой правды». Об этом сообщил капитан Кайл Рейнс, который представляет вооруженные силы США.

Он заявил, что не станет говорить о точном расположении подводных лодок США, однако все они «работают» в международных водах.

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